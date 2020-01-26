Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol’a konuk oldu. Fenerbahçe, Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan maçtan 81-70 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibin etkili başladığı karşılaşmada 15-7’lik skorun ardından koç Obradovic’ten mola geldi. Moladan 2-10’lik seriyle dönen Fenerbahçe Beko, skoru 17-17’de eşitledi ve ilk periyot Jelovac’ın son saniye basketiyle tamamlandı: 19-17. Ali Muhammed’in açılışını yaptığı ikinci periyotta karşılıklı basketlerin ardından Jan Vesely’nin çaldığı ve smaçla bitirdiği pozisyon sonrası Gaziantep Basket’ten mola geldi: 22-23. Bu bölümün ardından oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada skor avantajı sürekli el değiştirdi ve soyunma odasına Lauvergne’in son saniye üçlüğüyle 37-38’lik skorla gidildi.

Soyunma odasından 9-0’lık seri ile dönen ev sahibi takım karşısında seriyi Joffrey Lauvergne ile sonlandıran Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Joffrey Lauvergne ile skoru 46-45’e getirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotun sonunda rakibini durdurmakta zorluk çeken Obradovic’in öğrencileri, çeyreği 60-52 geride kapattı. Son çeyrekte Gaziantep Basketbol karşısında iyi bir oyun sergileyemeyen Fenerbahçe Beko , mücadeleden 81-70 mağlup ayrıldı.