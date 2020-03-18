Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, şimdilerde İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştıran Slaven Bilic'in geldiği iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrası İngiliz basını, Bilic'in mevcut şartlarda Türkiye'ye dönmesinin pek mümkün olmadığını belirtti.

'Tam anlamıyla komik bir çaba'

BirminghamLive'da yer alan haberde, Bilic'in Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik ihtimalin pek olmadığını ve "tam anlamıyla komik" bir çaba olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk aday olarak belirlediği belirtilen Slaven Bilic'in, daha önce Türkiye'de çalışmış olmasına rağmen geri dönüş ihtimali olmadığı belirtildi.

Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, corona virüsü nedeniyle verilen ara öncesinde 37. maçlar sonunda 70 puanla ikinci sırada yer alırken lider Leeds United ile aralarında 1 puanlık fark bulunuyordu.

Bilic'in; West Midlands'da yaşamaktan çok memnun olduğu, taraftarlara ve oyunculara büyük saygı duyduğunu belirterek kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini aktardığı söyleniyor.



