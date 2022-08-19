Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanırken, maçta Joshua King sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Austria Wien'in ağları havalandıran Joshua King, 57. dakikasında arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik isteğinde bulundu. Norveçli futbolcunun yerine Lincoln oyuna dahil oldu.

Lemos da sakatlandı

Sarı-lacivertlilerin stoperi Mauricio Lemos da 75. dakikada bir sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



