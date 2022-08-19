Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Joshua King oyuna devam edemedi
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanırken, maçın ilk golünü kaydeden Joshua King sakatlanarak oyuna devam edemedi. Arka adalesini tutarak kendini yere bırakan Norveçli futbolcunun yerine Lincoln oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanırken, maçta Joshua King sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Austria Wien'in ağları havalandıran Joshua King, 57. dakikasında arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik isteğinde bulundu. Norveçli futbolcunun yerine Lincoln oyuna dahil oldu.
Lemos da sakatlandı
Sarı-lacivertlilerin stoperi Mauricio Lemos da 75. dakikada bir sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.