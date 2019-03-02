Sarı-Lacivertliler’de Volkan Demirel, Beşiktaş maçının başında sakatlanmış ancak maçı tamamlamıştı. Ağrıları nedeniyle antrenmanların birçoğunu kaçıran tecrübeli file bekçisi, önceki gün takımla çalıştı. Dünkü idmanı da sorunsuz tamamlayan kaptan, Rize maçında kaledeki yerini alacak.

Kayseri maçında Şamil’in müdahalesiyle sakatlanan ve Konya ile Beşiktaş mücadelelerini kaçıran Mehmet Ekici de göreve hazır. Başarılı orta saha oyuncusunun ikinci yarıda oynaması bekleniyor.

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