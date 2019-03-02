Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde!

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel ve Mehmet Ekici'den güzel haber geldi. Sakatlıkları atlatan iki yıldız, Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:32
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Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde!

Sarı-Lacivertliler’de Volkan Demirel, Beşiktaş maçının başında sakatlanmış ancak maçı tamamlamıştı. Ağrıları nedeniyle antrenmanların birçoğunu kaçıran tecrübeli file bekçisi, önceki gün takımla çalıştı. Dünkü idmanı da sorunsuz tamamlayan kaptan, Rize maçında kaledeki yerini alacak.

Kayseri maçında Şamil’in müdahalesiyle sakatlanan ve Konya ile Beşiktaş mücadelelerini kaçıran Mehmet Ekici de göreve hazır. Başarılı orta saha oyuncusunun ikinci yarıda oynaması bekleniyor.

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