Süper Lig'in ilk yarısında küme düşme hattında yer alan ve taraftarını adeta kahreden Fenerbahçe, devre arasında kadro için nokta atışı transferler yapmak zorunda...

Savunma ve forvet en sorunlu yer!

Slimani, Ayew, Frey (2,6 milyon euro bonservis) ve Benzia'nın kötü performansı takımın gol atamamasındaki en büyük sebep. 4 transfer de büyük hayal kırıklığı yarattı.

Savunmada ise Neustadter ve Skrtel ikilisi de 3. sezonlarına başlamalarına rağmen bir türlü "iyi bir ikili" olamadılar. Hata üzerine hata yaptılar, çok gol yedirdiler.

Caio ülkesinde kalıyor!

Bu çerçevede Sarı Lacivertliler'in takıma katmak istediği isimleden biri de Sao Paulo'nun 25 yaşındaki stoperi Rodrigo Caio'ydu ancak başarılı stoper ülkesinin takımlarından Flamengo'yla anlaşmak üzere... Adı açıklanmayan bir İngiliz takımı, Gremio, Santos ve Fenerbahçe'nin istediği Caio'nun gelecek hafta sağlık kontrolünden geçmesi ve Flamengo'yla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr

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