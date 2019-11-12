Fenerbahçe'nin sağlık ekibi transfer döneminde başarılı bir işe imza attı. Sarı lacivertlilerin İtalyan ekibi Lazio'dan transfer etmek istediği sol bek oyuncusu Rıza Durmisi için olumsuz rapor veren sağlık ekibi, Durmisi'nin Lazio'da 1 dakika bile forma giyememesi üzerine verdiği raporun doğruluğunu kanıtlamış oldu.

Fenerbahçe, sol bek transferi yapamasa da Rıza Durmisi'yi transfer etmeyerek hamlesinde başarılı oldu.

25 yaşındaki Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle hiçbir lig maçı kadrosuna alınmadı. 1.68 boyundaki futbolcu Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edilmemişti.

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