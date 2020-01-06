Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez transferinde rakip çıktı... Milan’dan ayrılmaya hazırlanan İsviçreli oyuncu için Hollanda ekibi PSV Eindhoven da devreye girdi ve İtalyan ekibinin kapısını çaldı... Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Corriere della Sera’nın haberine göre tecrübeli sol bek transferinde PSV bir adım önde...

FARK 2 MİLYON EURO

Sampdoria maçı kdrosuna alınmayan İsviçreli sol bek için Fenerbahçe de pazarlıklarını sürdürüyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde fark 2 milyon euroya kadar indi. İtalyanlar, PSV Eindhoven’ın oyuncuyla her konuda anlaştığını, transferin bu hafta bitme ihtimali olduğunu belirtti. Rodriguez geçtiğimiz günlerde Türk arkadaşlarıyla eğlenirken bir video paylaşmış ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmıştı. (Akşam)



