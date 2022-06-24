Jorge Jesus önderliğinde Bruma ve Lincoln ile kadrosunu güçlendiren ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir forvet iddiası ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz ile yakından ilgileniyor. İspanyol devi ise 28 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak için çalışmalarda bulunuyor ve olası tüm teklifleri değerlendirmeye tamamen açıklar.

En ciddi talip Fenerbahçe

Getafe'nin yanı sıra futbolcunun durumunu soran kulüplerin olduğu da belirtilenler arasında yer alırken, bu ilgilerin daha fazla ilerlemediğinin altı çizildi. Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ise transferde en ciddi talip olarak görüldüğü iddia edildi.

5 milyon Euro talebi

Sarı-Lacivertli ekibin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği futbolcu için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir teklifi sunabileceği ancak futbolcunun yılda net 5 milyon Euro beklentisinin bulunduğu haberin detaylarında aktarıldı.

2018 yılında 21.5 milyon Euro bonservis ile Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Mariano Diaz'ın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 11 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asist kaydetti.







