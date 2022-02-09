2011 yılında Sarı-Lacivertli ekibin altyapısına giren Ramazan Civelek, bir türlü A Takım'da forma şansı bulamadı. Bu süre içerisinde Gaziantep BB, Sakaryaspor ve Karagümrük'te forma giyen Ramazan Civelek, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde ise Kayserispor'un yolunu tuttu. Sarı-Kırmızılı forma altında başarılı bir dönem geçiren Ramazan, dün de Türkiye Kupası'nda eski takımına karşı yedek soyundu.

‘Arkadaşlarım inandı, benim topa vurmamı istediler’

Oyuna 85’te giren 26 yaşındaki oyuncu, maçın son bölümünde kazanılan frikikte topun başına geçti. Ramazan, serbest vuruştan rakip fileleri havalandırırken, Sarı-Kırmızılı ekibi de çeyrek finale taşıdı. Ramazan, 10 kişi kazanılan zaferin mimarı oldu. 90+4'te frikikten attığı golle Kayserispor'a turu getiren Ramazan Civelek duran topta takım içindeki son seçenek olduğunu, ancak arkadaşlarının kendisinin vurmasını istediğini belirtti. Ramazan şunları söyledi: “Ligde çok iyi oynadığım maçta son dakikada yaptırdığım penaltı olmuştu. Çok üzgündüm. Topa vurmak için son seçenektim. Arkadaşlarım inandı bana, benim vurmamı istediler. Fenerbahçe 'nin alt yapısından yetiştim ama ekmek yediğim yere hizmet ediyorum. Kayserispor'a hizmet etmeye devam edeceğim.”