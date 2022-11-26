Süper Lig 'de lider konumda bulunan Fenerbahçe , yaklaşan transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, futbolcuların gösterdiği performanstan memnun kalsa da takıma takviye yapmayı planlıyor. Gündemine son olarak Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu alan Sarı-Lacivertliler'de transferin durumu hakkında çarpıcı bilgiler geliyor. İşte detaylar...

ALİ KOÇ'TAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, "Şu an 22-23 hakemimiz var, 29 hakeme ihtiyacımız var. 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor, bu da pozitif bir adım. Kulüpler olarak biz ise yabancı orta hakem görüşümüzü ileteceğiz" dedi.

İTALYA'DAN ŞOK PEDRO İDDİASI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro'yla alakalı İtalya basınında olay bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlara göre Torino, Pedro’nun kiralık olarak transfer edilmesine sıcak bakıyor. Sampdoria’nın da kiralamak istediği golcü oyuncuyla alakalı Fenerbahçe cephesinin de ayrılığa onay verebileceği ifade edildi.

VALENCIA'NIN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Valencia'nın menajeri Vargas, şunları dile getirdi:"Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz." Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de."

PROBLEM ÇÖZEN OYUNCU

Süper Lig editörümüz Ömer Necati Albayrak, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız futbolcu Traore'yi yorumladı.

Bertrand Traore’yi transfer eden takımların kendisine büyük yatırım yapmasının ana nedeni, kanattaki faydacılığıydı. Burkina Fasolu yıldız, skor üretmeyi seven bir oyuncu. Kanatta oynamasına rağmen sahada daha çok bir forvet gibi konumlanan, stoperle bek oyuncusunun arasından ceza sahasına sızarak tehlike yaratan bir tarzı var. Ancak Traore, kariyerinin genelinde yapılan yatırımın karşılığını veremedi. Bunda en önemli neden, peş peşe yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle devamlılık sorunu yaşaması.

EN İYİ DÖNEMİ LYON'DA

27 yaşındaki oyuncu en iyi dönemlerinden birini, 3 yıl formasını giydiği Lyon’da geçirdi. Burada 126 maça çıkıp, 33 gol, 16 asistlik bir katkı sağladı. Bu performansı sonrasında da 18.5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya transfer oldu. Ancak Premier Lig’de beklentilerin altında kaldı. Çünkü tam form tuttuğu dönemlerde sakatlıklar yaşadı. Bunun sonucunda da sezon başında yolu Başakşehir’e düştü.

KALİTELİ BİR PARÇA

Yıldız futbolcu, özellikle oyunu 3. bölgede oynayan takımlar için son derece kaliteli bir parça. Rahat adam eksiltiyor, atletizmini çok iyi kullanıyor ve problem çözüyor. Bu özellikleriyle Fenerbahçe’de büyük iş yapma potansiyeli var. Taktiksel sadakat konusundaki eksiklerini gidermesi açısından Türkiye’de çalışabileceği belki de tek isim Jorge Jesus. Bu nedenle Fenerbahçe açısından hiç mantıksız bir hamle değil.

Ömer Necati Albayrak



