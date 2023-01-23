Süper Lig'de bu akşam Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Lacivertliler Samet'i kadrosuna katmıştı. Portekizli teknik adamın planları arasında yer almayan yıldız futbolcuya ise sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte haberin ayrıntıları...

HEDEF ÜMRANİYE

Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor. Altay, kaleyi İrfan Can'dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11'e dönecek.

MERTCAN AYHAN BOMBASI

Schalke'nin U-17 takımında oynayan 16 yaşındaki Mertcan Ayhan ile Roma, Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Avrupa'nın önemli takımlarından Roma'nın radarına girmeyi başardı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 16 yaşındaki oyuncu için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin de devrede olduğu öğrenildi. Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

BRUMA’NIN BONSERVİSİ TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe, sezon başında Bruma’ yı zorunlu satın alma opsiyonuyla PSV’den kiralamıştı. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev maçlarında toplam 70 dakika, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovacko maçlarında toplam 95 dakika sahada kalmıştı. 28 yaşındaki kanat oy uncusu, ligde ise ilk haftadaki Ümraniyespor mücadelesinde 27 dakika görev yaptı. Transfer dönemi kapandıktan sonra TFF’ye verilen kadroda Bruma’nın ismi yer almadı. UEFA’ya bildirilen listede de olmayan Bruma, sezonun ilk yarısını antrenman yaparak geçirdi.

SAMATTA PİAYANGOSU

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Ally Samatta’nın bonservisini zorunlu olarak 6 milyon Euro’ya almış ardından oyuncuyu Antwerp’e kiralamıştı. Tanzanyalı forvet bu sezon ise Genk’e kiralanmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, burada da bekleneni veremedi. Buna rağmen Samatta’ya talip çıktı. Mısır ekibi Al-Ahly’nin 30 yaşındaki forvetin durumunu araştırdığı öğrenildi. Samatta’ya teklif gelmesi halinde, Genk’in kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ YETERSİZ BULDU

İlk olarak Beşiktaş 'tan Jackson Muleka'yı transfer etmek isteyen Al-Ahly'nin yapmış olduğu teklif Siyah-Beyazlılar tarafından yetersiz bulununca reddedilmişti. Forvet bölgesine bir oyuncu almak isteyen Mısır ekibinin radarına bu kez de Samatta girdi.

JESUS'UN PLANLARINDA YOK

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda oldukça yetersiz bir performans gösteren Tanzanyalı forvet, 33 maçta sadece 6 gol atabilmişti. Jesus'un planlarına dahil etmediği Samatta'yı Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla Genk'e kiralamıştı. İlerleyen günlerde Samatta için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılması bekleniyor.



