Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Sarı-Kırmızılılar’ın 20 yıl sonra Kadıköy’de galip geldiği derbide Ersun Yanal ve Deniz Türüç kırmızı kart gördü. Ayrıca tribünlerin küfürlü tezahüratlarının yanı sıra sahaya yabancı madde yağdırıldı.

TFF Hukuk Kurulu, mücadelenin ardından bu isimlerin yanı sıra Ozan Tufan, Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Kurulun dünkü toplantısında karar çıktı. Buna göre Ersun Yanal, Volkan Kazak ve Deniz Türüç’e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.

Tüm seyirciye bloke Ozan Tufan’a ihtarın yanı sıra 13 bin TL para cezası kesildi. Rodrigues ve Sadık ise ihtar verildi. Ayrıca derbide Spor Toto Tribünü’nün üst bölümü hariç, tüm tribün ve bloklardaki taraftarların elektronik bilet kartlarının iç sahadaki bir sonraki maç olan Denizlispor karşılaşmasında bloke edilmesi kararlaştırıldı.

Fenerium alt Avis G bloktaki seyirciler için ise bu ceza 2 maç olarak uygulanacak. PFDK, Fenerbahçe Kulübü’ne ise çeşitli gerekçelerle toplam 232 bin 500 TL para cezası verdi.