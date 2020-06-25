Fenerbahçe Yönetimi de bu konudaki son kararını bir türlü veremiyor. Yerlide Erol Bulut, yabancıda Pellegrini isimleri üzerinde duran Sarı-Lacivertliler, tercihi ya takımı, kulübü ve ligi çok iyi tanıyan Erol hoca ya da kariyerli ve tecrübeli Pellegrini’den yana kullanacak. Ayrıca bu iki hocanın da çok farklı transfer listeleri ve bütçe talepleri olması da kulübün karar vermesini zorlaştırıyor.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Pellegrini'yi unut, Erol Bulut'u bitir!

Fenerbahçe her teknik direktör arayışı içinde olduğunda Manuel Pellegrini ismi hatırlanıyor. Vitor Perreira öncesinde de ciddi temaslar sağlanmıştı, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Ancak unutulan bir şey var. Pellegrini ekonomik sıkıntı içinde olan kulübe gelmez. Pellegrini genç oyuncu istemez. Transfer ister, yıldız ister, güç ister... Güney Amerikalı, İspanyol oyuncu ister. Pellegrini iddialarının ciddi olduğunu düşünmemekle birlikte bu imzayı imkansız görüyorum. Fenerbahçe için en gerçekçi hoca Erol Bulut gibi gözüküyor.