İngiltere'de yayın yapan Express'in iddiasına göre, Manchester United Ömer Faruk Beyaz'ı takibe aldı. Haberde Ömer Faruk Beyaz'ın genç yaşta olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edildiği bildirildi.

Haberde ayrıca Premier Lig'in diğer devi Manchester City ile La Liga'dan Barcelona'nın da genç yıldızı izlemeye aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan genç yıldız adayı sarı lacivertliler için önemli bir yere sahip... Fenerbahçe'nin gelecek planlarında Ömer Faruk Beyaz ilk 11'in değişilmez oyuncuları arasında gösteriliyor.

Türkiye Ligi U19 Elit klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz'ın devlerin radarında olduğu ve Fenerbahçe'nin mali olarak rahatlamasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. (Skorer)