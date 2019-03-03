Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan bir şok daha!

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde çıktığı son idmanda sakatlanan Nabil Dirar, dünkü mücadelede yer alamamıştı. Faslı futbolcudan Sarı Lacivertliler'e bir kötü haber daha geldi.

03 Mart 2019, Pazar 13:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan bir şok daha!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde idmanda sakatlanan Nabil Dirar, takımının dün Kadıköy'de 3-2 kazandığı mücadelede yer alamamıştı.

Son dönemlerde gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan 33 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusundan Sarı Lacivertliler'e bir kötü haber daha geldi. 

Yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen yıldız ismin 9 Mart Cumartesi gibi Medipol Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta forma giymesi zor görünüyor.

Yusuf DURSUN

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