Transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek olan Fenerbahçe, çalışmalara erkenden başladı. İç piyasada bazı isimler için görüşmeler yapan Sarı- Lacivertliler’in esas hedefi Avrupa... Transfer planlamasında İngiltere önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü sportif direktör Comolli, Ada’daki piyasaya fazlasıyla hakim. Fransız futbol adamının gündemindeki oyunculardan birinin Kieran Gibbs olduğu öğrenildi. Yıllarca Arsenal formasını terleten yıldız futbolcu, iki yıldır ise West Bromwich’te görev yapıyor.

Teklifin detayları...

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Gibbs’in mali şartları da yüksek gözükmüyor. Championship’ten Premier Lig’e dönmeyi başaramayan West Brom’un, 3.5 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin oyuncuya önereceği rakam ise 2 milyon Euro’yu geçmeyecek. Hem Gibbs ile hem de kulübüyle temasa geçen Sarı- Lacivertliler, 1 hafta 10 gün içinde resmi adımları atacak.

Sezonu müthiş geçirdi

West Bromwich, Championship’te normal sezonu 4. sırada tamamlarken, Play-Off’larda ise yarı finalde elendi. Takımı Premier Lig’e çıkamamasına rağmen Gibbs çok iyi bir yıl geçirdi. Championship’te tam 36 maçta görev yapan ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağlayan başarılı sol bek, özellikle güçlü fiziği ve dinamik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Gibbs transferinin gerçekleşmesi halinde savunmanın solunda Hasan Ali Kaldırım ile müthiş bir rekabet yaşanacak.



