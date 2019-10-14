Süper Lig'de sakatlıklardan dolayı başır bir hayli ağrıyan takımların başında gelen Fenerbahçe'ye müjdeli haber bu akşam idmanından geldi. Sakatlıklarını atlatan Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım takımla çalışmalara başladı.

Sarı Lacivertli ekip ligin 8. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sakatların dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ersun Yanal'ın Denizlispor maçında sahaya sürpriz bir 11'le çıkması bekleniyor. Özellikle sol bek ve stoper konusunda sıkıntılı günler geçiren teknik adamın böylece daha rahat bir şekilde 11 çıkartabileceği düşünülüyor.

Yusuf Dursun



