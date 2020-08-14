Fenerbahçe Kulübü, dün corona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir" ifadeleri yer aldı.