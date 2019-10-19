Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Peş peşe gelen müjdeler, Ersun Yanal’ı iyice keyiflendirdi.

Max Kruse oynuyor

Milli arada moralleri bozan bir diğer gelişme de Max Kruse’nin kasık ağrılarıydı. Alman futbolcu, hafta boyunca takımla çalışamadı. Başarılı oyuncu, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Ersun Yanal, her ihtimale karşı Kruse’nin yerine Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu’nu hazırlamaya başladı. Ancak yıldız futbolcuya uygulanan yoğun tedavi, meyvesini verdi. Max Kruse de dünkü antrenmanda boy gösterdi. Kondisyon eksiği bulunmayan 31 yaşındaki yıldız, ağrılarının nüksetmemesi halinde yarın akşam ilk 11’deki yerini alabilecek.

Hasan Ali ilk 11’e dönüyor

Milli sol bek için sezon çok şanssız başladı. Audi Cup’taki Bayern Münih maçında sağ ayak tabanından sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, 28 Eylül’deki Galatasaray derbisinin son dakikalarında formasına kavuştu. Ancak başarılı oyuncu, özel tabanlığındaki sorun nedeniyle derbinin ardından ABD’ye gitti. Yeni tabanlığını giydikten sonra bir sıkıntısı kalmayan ve hafta boyunca takımla çalışan Hasan Ali, Denizli’de forma bekliyor. Kondisyon testlerinde durumu beklenenden iyi çıkan 29 yaşındaki sol bek yüzde 90 ihtimalle 11’deki yerini alacak.

Kaptan Emre Denizli'ye gidiyor

Emre Belözoğlu, Milli Takım’ın Arnavutluk’u 1-0 yendiği maçta kaburgasına ciddi bir darbe aldı. Tecrübeli futbolcunun kaburga kemiğinde kırık şüphesi vardı. Bu nedenle en az 1 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti. Ancak Sarı-Lacivertli takıma döndükten sonra yapılan kontrollerde, kırık değil çatlak olduğu belirlendi. Emre’nin dünkü antrenmanda takımla çalışması, durumunun korkulandan çok daha iyi olduğunu gösterdi. Bu haber, Ersun Yanal’ı fazlasıyla neşelendirdi. Başarılı teknik adam, dün Emre’yle yakından ilgilendi. Futbolcusuna sarılıp, şakalaşarak mutlu bir tablo çizdi. 39 yaşındaki futbolcunun bugün takımla birlikte Denizli’ye gideceği öğrenildi. İlk 11’de oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Moses ve Rodrigues bekliyor

Fenerbahçe’de uzun süren sakatlıklarından kurtulan diğer isimler Victor Moses ve Garry Rodrigues. İki oyuncu da bir süredir takımla antrenmanlara katılıyor. Ancak Moses ve Rodrigues’in kondisyon durumları, Hasan Ali’nin altında. Bu nedenle Ersun Yanal, her iki öğrencisini Denizli’ye götürecek olmasına rağmen büyük ihtimalle ilk 11’de görevlendirmeyecek. Rodrigues ve Moses, mücadeleye kulübede başlayıp skora göre ikinci devrede forma şansı bulabilir. Fenerbahçe’de Denizli maçı öncesinde tek eksik, kasık fıtığı ameliyatı olan Nabil Dirar...