Dünya Kupası arasına zirvede giren ve dönüşte liderliğini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe 'de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Uzun bir aranın ardından yeniden idmanlara başlayan Kanarya'da tempo da artıyor.





Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.





Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Luan Peres, idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Enner Valencia ise Ekvador'un Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından İstanbul'a döndü. Yıldız oyuncunun pazartesi günü idmanlara başlaması bekleniyor.

İSTANBUL,(DHA)

Enner Valencia'nın Tigres'teki en güzel golleri