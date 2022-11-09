Fenerbahçe ’de Sivasspor galibiyetinin mutluluğu yaşanırken zorlu mücadelede performansıyla fark yaratan Ferdi Kadıoğlu alkışları kaptı.

Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda yüksek enerjisiyle beğeni toplayan Ferdi, Jorge Jesus yönetimindeki gelişimini artırarak sürdürüyor.

Teknik direktörlük kariyerinde birçok ünlü yıldızın parlamasına destek sağlayan Jorge Jesus, şimdi de Fenerbahçe’de Ferdi’yi öne çıkarıyor.

Bruno Fernandes, Axel Witsel, Darwin Nunez, Matic, David Luiz, Enzo Perez, Di Maria, Ruben Dias gibi dünya çapında oyuncuların gelişimine katkı sunan Jesus, sarı-lacivertlilerde de yeni bir yıldızın gelişimine katkı sunuyor.





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Portekizli çalıştırıcıyla komple bir futbolcuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, çift yönlü oyuncu tanımına uyum sağlıyor. 23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat ve orta saha olarak aynı verimlilikte oynayabiliyor. Takımın jokeri olan milli yıldız, nerde ihtiyaç varsa orada görevlendiriliyor.

Jorge Jesus gibi tecrübeli bir isimle çalışması da Ferdi’ye artı değer katıyor. Geçen sezon önce Vitor Pereira ardından da İsmail Kartal’la savunma beki konumuna geçen başarılı oyuncu, A Milli Takımımızı tercih ederek kariyerine yeni bir adım attı. Jesus’la da bu sezon gelen başarıda takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, şimdiden Avrupa’nın büyük kulüplerinin transfer radarına adını yazdırdı.

Alkışlanan rakamlar

Ferdi Kadıoğlu’nun Sivasspor maçındaki performansı ayakta alkışlandı. 23 yaşındaki yıldızın maç boyunca yakaladığı istatistikler dikkat çekti. Ferdi kritik karşılaşmada 2 top uzaklaştırma, 2 top kapma, 8 ikili mücadele kazanma, 33 isabetli pas, 3 başarılı dribling ve 1 kilit pas rakamlarına imza attı.









Bonservis kazandıracak

Sarı-lacivertli kulübün Ferdi Kadıoğlu konusunda en akıllı hamlesi geçen sezon sözleşme uzatması oldu. A Milli Takımımız’da oynamayı seçen Ferdi, hemen ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni kontrat imzaladı. Genç yıldızın sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek. Fenerbahçe’nin Kim Min Jae, Vedat Muriç ve Eljif Elmas’taki gibi Ferdi Kadıoğlu’ndan da ciddi bonservis kazanması bekleniyor.

110 günde 2 liderlik

Jorge Jesus yönetiminde hem lig hem de Avrupa’da liderliği alan sarı-lacivertliler sezon başından bu yana 110 günde 24 maça çıktı, 16 galibiyet aldı. Fenerbahçe bu sürede ortalama 4.5 günde bir maç yaptı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, sezon başından bu yana yoğun geçen maç trafiğine karşın hasar almadı. Hatta tam tersi son derece başarılı bir grafik çizdi.

Teknik patron Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 20 Temmuz’da başladığı sezon maratonunda 110 günde 24 resmi maç yaptı. Ligde 12, Avrupa’da da 12 maça çıkan Jesus’un takımı, toplamda 16 galibiyet alırken sadece 2 yenilgi yaşadı, 6 beraberlik gördü.

Gelinen noktada ligde bir maç eksiğiyle en yakın rakibinin 5 puan önünde lider olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de B Grubu’nda 14 puan toplayarak direkt son 16 turuna yükseldi. Süper Lig’de sadece Emre Belözoğlu idaresindeki Medipol Başakşehir, Fenerbahçe gibi 24 resmi maç oynadı.









Rakiplerini solladı

Ligde 13. haftayı bir maç eksiğiyle 29 puanla lider kapatan Fenerbahçe, ligdeki takipçilerini geçmeyi başardı. 2. sıradaki Başakşehir ve 3. sıradaki Galatasaray ’ın 5 puan önünde olan sarı-lacivertliler gol ve averajda da öne geçti. Ligde artı 23 gol averajı olan Fenerbahçe, Başakşehir (11) ve Galatasaray (6) averajlarının toplamı olan 17’yi gölgede bıraktı. 12 maçta 35 gol atan Jesus’un öğrencilerine Başakşehir (19) ve Galatasaray (16) anca yetişebildi.

Ligdeki diğer rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor ise Fenerbahçe’nin 7 puan gerisinde kaldı. 22 puanlı Trabzonspor ve Beşiktaş’ın hem gol hem de averaj toplamları da Fenerbahçe’ye yetişemedi.

Hayran bırakan defans çizgisi

Sivasspor mücadelesinde Fenerbahçe’nin kendi kalesi önünde yaptığı duran top savunması herkesin dikkatini topladı. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolcuların özel çalışması ve dizilimi öne çıkarıldı. Tam 8 Fenerbahçeli futbolcunun arka arkaya dizilmesi gözlerden kaçmadı.

Serdar Aziz dikkat çekti

Stoperde rotasyon eksikliği yaşayan Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in performansı herkesi rahatlatıyor. Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini yeni uzatan Serdar, sakatlık sonrası sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Sezon başında sakatlanan ama kendini iyi hazırlayan tecrübeli stoper, Sivasspor karşısında da dikkat çekti

Serdar Aziz zorlu maç boyunca 4 ikili mücadele kazanırken 60 kez topla buluştu ve yüzde 86 pas isabeti yakaladı. Serdar 2 kez de top kaptı. (Skorer)







