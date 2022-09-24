Bu sezon Fenerbahçe ’deki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen İsmail Yüksek, Ay yıldızlı forma ile yakaladığı şansı da iyi kullanarak Lüksemburg karşısında hayat veren golü attı ve hem Türkiye’yi hem sarı lacivertli camiayı hem de Gölcük ve Bursa’da bulunan yakınlarını çok mutlu etti.

HAYâL ETTi, ŞiMDi MEYVELERi TOPLUYOR

Lüksemburg maçının ardından “Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum” diyen İsmail Yüksek başarı için kararlı olduğunu hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.

KENDiNi TESiSLERDE KAMPA ALDI

Hürriyet'in haberine göre; imkanı olmasına rağmen İstanbul’da ev tutmayan 23 yaşındaki futbolcu Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kalarak kendine adeta bütün bir sezon sürecek kampa aldı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’la hazırlık maçlarında başlayan saha içi konuşmaları, antrenmanlarda da devam ettiği öğrenilirken kendisini daha da geliştirmek isteyen genç futbolcu, tercüman Sinan Levi aracılığıyla sık sık Portekizli teknik adama sorular sormaya, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor.

DEĞERiNi HER GEÇEN GÜN KATLIYOR

Sessiz, mütevazı, saygılı ve öğrenmeye, gelişmeye açık örnek bir sporcu olarak tarif edilen İsmail Yüksek, sezon başı 350 bin Euro olan piyasa değerini 4 ay gibi kısa bir sürede 6,5 kat yükselterek 2,3 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Milli Takım’a seçilmesi ve Lüksemburg performansıyla bu rakam şimdiden 3 milyon Euro’yu bulmuş durumda.

TAKIMDA EN iYi ARKADAŞI ALiOSKi

Kendisi gibi Bursalı olan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Altay Bayındır’la çok iyi anlaşan İsmail Yüksek’in takım içindeki en iyi arkadaşının ise kadroya yeni katılan Kuzey Makedonyalı futbolcu Alioski olduğu öğrenildi.

TRANSFERİNDE EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar seçilen ve ilk milli maçında da harika bir gole imza atan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertli takıma transferinin perde arkası belli oldu.

Milli Takım, Lüksemburg karşısında 3-2 yenik duruma düştüğünde 87. dakikada sahneye çıkan İsmail Yüksek, füzesi ile hem beraberliği getirdi hem de Türkiye'yi B Ligi'ne yükseltecek puanı kazandırdı. Bu sezon Fenerbahçe'de performansı artan oyuncunun milli takımdaki golü ile birlikte gözler de İsmail'in kariyerine çevrildi. Üç sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük…

BELÖZOĞLU KAÇIRMADI

Sabah'ın haberine göre Gölcük forması giyerken Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun dikkatini çeken İsmail Yüksek için hemen girişimler başladı. Oyuncu ile vakit kaybetmeden temas kuran ve ardından da kulübü ile masaya oturan Belözoğlu, 65 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirdi.

JESUS'UN DOKUNUŞU

Transfer olduktan sonra gelişmesi için 3 takıma (Balıkesirspor, Adana Demirspor, Bursaspor ) kiralık gönderilen İsmail Yüksek, kamp dönemlerini de boş geçirmedi. Özel antrenör eşliğinde fitness çalışmaları yapan ve fizik olarak daha da güçlenen 23 yaşındaki oyuncu, sezon başında Fenerbahçe ile kampa giderken sakat ve eksiklerin fazlalığı sonrasında takımda tutuldu. Orta sahada hücuma yönelik forma giyen İsmail, Jorge Jesus tarafından 6 numara olarak kullanılmaya başlarken bu dokunuş işe yaradı.