“Yeniden Fenerbahçe” sloganıyla başlayan sezon, kulüp tarihinin en kötü dönemine dönüştü. “Bu hafta toparlanır”, “Bu maçı kazanıp yeni sayfa açar” yorumları ve temennileri bir türlü tutmadı. “O kadar da olmaz” denilen oldu. Sarı-Lacivertliler, Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olarak 15. haftayı tehlike hattında tamamladı. İşin kötüsü, takım ortaya koyduğu performansla ilerisi için de umut vermiyor. Türk futbolunun asırlık çınarı için artık tehlike çanları çalıyor.

38 puan yetmedi!

Sarı-Lacivertliler, 15 haftada hanesine 14 puan yazdırabildi. Maç başına 1 puan ortalamasının bile altına düştü. Süper Lig’de son 10 sezon baz alınırsa, Fenerbahçe’nin düşmemek için bu performansını artırması şart. Son 10 yılda en düşük ligde kalma puanı 34 olurken, 38 puan almasına rağmen lige veda edenler de oldu. 10 sezonun ‘güvenli puan’ ortalaması 37.... Bu tabloya göre 14 puanlı Fenerbahçe’nin tarihi bir skandal yaşamamak için kalan 19 haftada en az 23 puan kazanması gerek.

3’üne kaybetti

Kanarya için bir tehlike daha var. Şu anda tehlike bölgesinde ve oraya yakın olan takımlar olarak Rizespor, Kayserispor, Erzurum, Alanya ve Akhisar öne çıkıyor. Fenerbahçe bu ekiplerden Rize ve Akhisar’a 3-0’a kaybederek ikili averajda ciddi bir dezavantaja düştü. Kayseri’ye ise Kadıköy’de 3-2 kaybetti. Bir tek Alanyaspor’u 2-0 yenebilen Sarı- Lacivertliler, Erzurum ile de bu hafta karşılaşacak.

Tüm maçlarını kazansa bile...

Fenerbahçe’nin ligde 19 mücadelesi kaldı. Sarı- Lacivertliler, bir mucizeye imza atıp bunların tamamını kazansa bile sezonu 71 puanla tamamlamış olacak. Geçtiğimiz sezon büyük eleştiri alan Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’si ise ligi 72 puanla ikinci sırada bitirmiş ve 78 golle en skorer takım olmuştu.