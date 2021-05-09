Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesinde Miha Zajc'tan müjdeli haber geldi. Takımda yer bulamadığı için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün oynanan Sassuolo maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Slovenyalı futbolcu bu maçla birlikte toplamda 21. kez ilk 11'de görev alarak otomatikman satın alma opsiyonunu devreye sokmuş oldu.

Zajc, Genoa ile bu zamana kadar 30 maçta görev aldı. Bu maçların 21'i ilk 11'de geri kalanı ise sonradan oyuna dahil olarak gerçekleşti.

Slovenyalı futbolcu, Sassuolo maçı öncesinde çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol 3 asistlik performansla oynadı.







