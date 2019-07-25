Miha Zajc’ın yeni adresi Rusya olabilir! Rus basınında, Krasnodar’ın Zajc için 8 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Orta sahadaki kalabalık nedeniyle geçen sezonun devre arasında aldığı Sloven on numarayı satış listesine koyan Kanarya, Krasnodar’ın bu teklifi ni değerlendirmeye alacak.

Zajc için 10 milyon euro belirlenmişti ancak Eljif transferinde olduğu gibi bonuslarla bir formül yaratılabilir. Zajc için analiz yapan Ruslar, şunları da yazıyor; savunmaya da dönük ofansif bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra gelişime açık bir futbolcu. Hareketli 10 numara!



