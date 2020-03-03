2018-19 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye gelen ancak 25 maçta 5 gol atabilen Michael Frey, 2019-2020 sezonu öncesi Bundesliga II takımlarından Nürnberg'e kiralık olarak transfer olmuştu. Frey'in şimdiki kulübü Nürnberg oyuncu hakkında resmi bir açıklama yapıldı.

"En az 3 milyon Euro"

Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak istediklerini belirtti. Palikuca yaptığı açıklamada, "Michael Frey'i bonservisiyle satın almak istiyoruz. Bilindiği gibi en az 3 milyon euro ödeme yapmamız gerekiyor. Fakat Frey'i isteyen tek kulüp biz değiliz. Fenerbahçe ile görüşen birkaç kulüp daha var. Eğer biz bu ödemeyi yaparsak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi

Almanya'da yayınlanan Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Frey ise, "Nürnberg'de çok mutluyum. Açıkçası burada uzun yıllar oynamak istiyorum ama bu sadece benim isteğimle gerçekleşecek bir durum değil. Benim dışımda gelişecek olaylar da var. Kulübün ne düşündüğü çok önemli" dedi. Frey sezon başında Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanmıştı. Nürnberg, Bundesliga'ya çıkar ve Frey'in bonservisini almak isterse Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro ödeyecek. (Skorer)



