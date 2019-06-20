Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda istemediği Michael Frey'in talipleri artıyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht ile Genk, Frey'i istiyor. Her iki kulübün de Fenerbahçe ile temasa geçerek oyuncunun transferi için resmi adımı atacağı iddia edildi. Haberde, "Hem Anderlecht hem de Genk, Michael Frey'i transfer etmek için yarışıyor" ifadeleri kullanıldı. İngiliz basınına göre ise Middlesbrough, İsviçreli golcü için 5 milyon Euro ödemeye hazır. Frey, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 22 maçta görev aldı, 5 gol kaydetti.

(Sabah)