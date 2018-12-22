Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’ye İngiltere’den ilginç bir haber geldi. İngizler’in saygın gazetelerinden The Times’ta yer alan haberde; Mesut Özil’in hem taktiksel hem de son dönemdeki performansı nedeniyle Arsenal menajeri Unai Emery’nin planları arasında yer almadığı ve gönderilme kararı alındığı belirtildi. İngiliz ekibinin uzun vadeli planları arasında yer almayan başarılı oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilme kararı alındığı kaydedildi.

İTALYAN DEVLERİ DE BEKLEMEDE

Arsenal ile yeni sözleşme imzalayan ve haftalık maaşı 350 bin euro olan 30 yaşındaki oyuncunun peşinde Juventus ve Inter gibi İtalyan kulüplerinin de olduğu vurgulandı. Ayrıca, zaman zaman Fenerbahçe ile anılan ve kariyerinde bir gün Fenerbahçe’de oynamak istediğini belirten Mesut için Sarı-Lacivertli kulübün de temasa geçebileceğinin altı çizdi. Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, bu sezon 14 resmi karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANACAK

Mesut Özil, bu yılın nisan ayında verdiği röportajda, “Birçok insan, ailem, arkadaşlarım bana Fenerbahçe hakkında sorular soruyor. Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Bu şu anda değil ama inşallah bir gün olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu sıcak gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertli yöneticilerin Arsenal yetkilileri ile bir temasa geçeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç’un Mesut Özil transferini gerçekleştirmek için tüm imkanları seferber edeceği belirtildi. (Akşam)