Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sanal alemde defaatle dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor! Fenerbahçe Mesut için Arsenal ile dirsek temasına geçerken çok önemli bir yerden gelen destekle eline koz geçti!

OCAK'TA YER YERİNDEN OYNAYACAK

Sıkı bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in konuyu eşiyle konuştuğu ve eşi Amine Gülşe'den destek ve onay aldığı öğrenildi. Ocak'ta Fener'i hareketli bir gündem bekliyor.

MESUT ÖZİL İÇİN ENGEL KALMADI

Amine Gülşe'nin Mesut Özil'e, "Eğer İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur. Senin için de istediğin bir ortamda yeni bir başlangıç" dediği öğrenildi.

FENER 1.5 YIL İÇİN KİRALAYACAK!

2021'e kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil'i Fenerbahçe 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Maaşının bir kısmını da Arsenal'in karşılaması öngörülüyor.

LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de sadece 1 maçta oynadı. 1 kez de lig kupasında forma giydi. Özil, kariyerinde ilk kez ilk 11'den bu kadar uzak kaldı.

Mesut Özil geçtiğimiz haziran ayında hayatını Amine Gülşe ile birleştirmişti.

Kaynak: Takvim