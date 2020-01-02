Fenerbahçe'ye menajerlerden isim yağıyor

İlk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde bitiren ve transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden hemen her gün kulübe oyuncu önerisi yağıyor.

02 Ocak 2020, Perşembe 06:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye menajerlerden isim yağıyor

Fenerbahçe, ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde bitiren kadroyu takviye etmek için kolları sıvadı. Yönetim, bir sol bek, bir stoper ve bir hücum oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler’in hareketli bir ocak ayı geçirmesi beklenirken, menajerlerden hemen her gün kulübe oyuncu önerisi yağıyor.

Özellikle Damien Comolli’nin telefonları susmak bilmiyor. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir transfer dönemi geçirecek olan Fenerbahçe, bu konuda işi sıkı tutuyor.

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