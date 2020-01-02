Fenerbahçe, ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde bitiren kadroyu takviye etmek için kolları sıvadı. Yönetim, bir sol bek, bir stoper ve bir hücum oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler’in hareketli bir ocak ayı geçirmesi beklenirken, menajerlerden hemen her gün kulübe oyuncu önerisi yağıyor.

Özellikle Damien Comolli’nin telefonları susmak bilmiyor. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir transfer dönemi geçirecek olan Fenerbahçe, bu konuda işi sıkı tutuyor.

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