Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Alman futbolcu Max Kruse'den Sarı Lacivertli kulübe müjdeli haber geldi. 31 yaşındaki yıldız golcünün sezon sonunda Werder Bremen'den ayrılacağı, hem oyuncunun kendisi hem de kulüp tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

"Üç yıl boyunca bu kulüpte oynamaktan ve takıma kaptanlık yapmaktan büyük keyif aldım." diyen Kruse veda mesajında, "Bremen'deki günlerim benim için her zaman harika bir anı olacak." ifadelerini kullandı. Alman ekibinin sportif direktörü Frank Bauman ise "Max ile devam etmek istediğimizi hep vurguladık ama o, yeni bir meydan okumada karar kıldı. Bu isteğine saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 36 maçta 12 kez fileleri sarsıp 14 de asist kaydeden yıldız ismi kadrosuna kattığı takdirde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Kruse'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler