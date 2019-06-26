Fenerbahçe'nin uzun bir süredir peşinden koştuğu ve anlaşmaya vardığı iddia edilen Alman golcü Max Kruse'yle ilgili Sarı Lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi. 31 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen bir başka kulüp olan Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Fredi Bobic, Der Sechzehner adlı bir podcast yayınında transferden büyük ihtimalle çekileceklerini duyurdu.

Golcü futbolcuyu renklerine bağlamak için uzun bir süredir çalışma hâlinde olduklarını ifade eden Bobic, "Ne yazık ki Max'ı transfer etmek için şansımız olduğunu düşünmüyorum. O, çok popüler ve piyasası olan bir futbolcu. Kendisine hem ekonomik hem de sportif açıdan daha cazip teklifler var. Bu durumu olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Sky Sport'un Almanya edisyonu da Kruse'nin pokere olan düşkünlüğüne atıfta bulunarak "Türkiye macerası yaklaşıyor: Kumarbaz Kruse riske giriyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde bonservisi elinde olan yıldız ismin Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu ancak bu tercihin Sarı Lacivertliler'in Avrupa kupalarında oynamayacak olması sebebiyle Kruse'nin kariyeri açısından büyük riskler taşıdığı yorumunda bulunuldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler