Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta sonu yapılan yüksek divan kurulunda 3 teknik direktörle görüştüklerini ve bunlardan ikisiyle parasal konuları konuşacak noktaya geldiklerini söylemişti. Bu isimlerden birinin de Joachim Löw olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Ancak İspanya'dan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi!

Löw 12 aydır İspanyolca çalışıyor

El Nacional sitesi, Löw'ün Real Madrid'e gideceğini iddia etti. Haberde, Alman teknik direktörün tam 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Carlo Ancelotti ile yolları ayırmak istediğini savunan El Nacional, gerekçe olarak da oynatılan futboldan duyulan hayal kırıklığını gösterdi.

Kral Kupası'ndan elenmesi bardağı taşırdı

Real'in Kral Kupası'ndan elenmesinin de bardağı taşırdığı kaydedilen haberde, ligdeki liderliğin başkan Perez'i tatmin etmediği kaydedildi. Liderlikte Barcelona ve Atletico Madrid'in kötü bir sezon geçirmesinin de etkisi olduğunu düşünen Perez, Ancellotti ile sezon sonu ayrılmayı çoktan kafasına koymuş durumda.

Mbappe de Ancelotti'yi istemiyor!

Haberde İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin ipinin çekilmesini isteyen bir diğer kişinin de Kylian Mbappe olduğu iddia edildi. Sezon sonu Real Madrid'e gelmesi beklenen PSG'nin yıldızının, Ancelotti ile çalışmak istemediği öne sürüldü. Mbappe'nin daha önce çalıştığı Mauricio Pochettino'dan memnun olmadığı ve benzer durumu Ancelotti'yle yaşama ihtimali olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden kendisini garantiye almak istediği belirtiliyor.

Löw'ün Perez'den tek şartı var

2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bu yana boşta olan Löw'ün Perez'den telefon beklediğini yazan El Nacional, "12 aydır İspanyolca çalışıyor. Gelen diğer tüm teklifleri reddediyor. Löw, hayalinin Real Madrid'i çalıştırmak olduğunu hep itiraf etti. Löw'ün istediği tek şart, başkan Perez'in kendi alanına karışmaması. Löw, Mbappe ve Erling Haaland'ın elinde olmasını çok ister ama yine de karar verme hakkına sahip olmak istiyor. Bu talebine saygı duyulursa Löw, gelecek sezon Ancelotti'nin yerine Real'i çalıştırabilecek tüm verilere sahip" dedi.

Ligde rahat kupada şoke

Ezeli rakipleri Barcelona'ya 15 ve Atletico Madrid'e de 17 puan fark atan Real Madrid, 53 puanla La Liga'da lider durumda. Real'in en yakın takipçisi 47 puanlı Sevilla. Real Madrid, 21 Ocak'ta Copa del Rey-İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekiplerinden Deportivo Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak elenmiş ve taraftarlarını şoke etmişti. (Ajansspor)