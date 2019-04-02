İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda görülen davada sanık sorgularının devam ettiğini söyleyen Karakaya,

“Davada 11. celse Silivri Yerleşkesi’nde görülmeye başlandı. Bu celse 2 hafta, 12 Nisan'a kadar sürecek. Davamızda toplam sanık sayısı 107. Tutuklu sanık sayısı 20. Sanıkların sorgularına devam ediliyor. Savunmaları alınıyor. Bugüne kadar 61 sanık sorgusu yapıldı. Hali hazırda 62. sanığın sorgusu yapılıyor. Biz Fenerbahçe vekilleri olarak bu duruşmaların daha uzun ve daha hızlı bitirilmesini ısrarla istemiştik. Mahkemede bu talebimize uygun olarak bu duruşma sürecini 2 hafta, bir sonraki duruşma sürecini de bir ay olarak kararlaştırdı. Bu şekilde süreç devam ediyor. Biz burada Fenerbahçe adına, önceki yöneticiler ve mevcut yöneticiler adına, Kulübümüz adına, sorular sormaya; bu yargılamalar içerisinde maddi gerçeği ortaya çıkarabilecek tüm soruları sormaya çalışıyoruz. Mahkeme de bu sorular için doğrudan soru sorma imkanı tanıyor. Dava devam ediyor. Öte yandan bu yerleşke cezaevi yerleşkesinin yakınında bir yerde olduğu için, bir süredir yayın yapılmasına müsaade edilmiyor. 1 km karelik alan içerisinde yayın yapılmasına izin verilmiyor. Son sefer yayın yapmaya kalktığımızda jandarma müdahalesi ile karşılaşıldı. Bu yönüyle de bu bölgede yayın yapmanın zor olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi.