Fenerbahçe’nin forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Max Kruse için 2+1 yıllık sözleşme teklifi yapılmıştı. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmenin ardından düşünmek için süre istedi ve ailesiyle birlikte tatil için ABD’nin Cape Coral şehrine gitti. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Kruse’nin Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldığını yazdı. Haberde, 31 yaşındaki golcünün bu yaz İstanbul’a taşınabileceği yorumu yapıldı.

İlkleri yaşamak istiyor

Max Kruse, kariyerinde Mönchengladbach, Freiburg, Wolfsburg ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giydi. Alman yıldız, bu takımlarla hiç şampiyonluk mücadelesi vermedi. 31 yaşındaki futbolcu, ayrıca hiç ülkesi dışında oynamadı. Kruse, artık yeni bir tecrübe yaşamak ve zirve için oynayan bir takımın parçası olmak istiyor. Yıldız futbolcunun bu nedenle Sarı-Lacivertliler’e sıcak baktığı öğrenildi.