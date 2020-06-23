Fenerbahçe’ye kripto para müjdesi! Erol Bilecik açıkladı...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Ekonomist Dergisi’nin Instagram canlı yayınında Fenerbahçe’nin bir kripto para hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Bilecik, kulüpte büyük bir dijital dönüşümün çalışmasını yaptıklarını belirterek “Zamanı gelince inşallah bunları anons etmek nasip olur. Dijital dönüşüm çatısı altında emin olun Fenerbahçe içerisinde tahmin etmediğiniz kadar güçlü bir çalışma yapılıyor. Burada taraftar deneyimini dijital dönüşüm ile birleştirmek çok önemli. Biz 9 branşımızı da kapsayan taraftar deneyiminin de içinde olduğu müthiş bir dönüşümün ciddi bir noktasına gelmiş vaziyetteyiz. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yapay zeka uygulamaları dahil bir dizi duyurularımız olacak.” dedi.

Bilecik ayrıca kulüplerin kendi kripto paralarını da çıkarmaları gerektiğini ifade ederek sarı-lacivertli kulübün de böyle bir hazırlığı olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Henüz bunlar konuşma aşamasında ama benim çok inandığım konulardan bir tanesi, kulüplerin kendi kripto paralarını, yani coin’lerini de çıkarmaları gerekir. İyi bir hazırlığımız var. Çok da mahir arkadaşlarım var yapı içerisinde. Ben de keyifle onlara deneyimlerimi aktarma anlamında destek oluyorum ve birlikte çalışıyoruz.”

Kripto paralar kulüpler arasında yaygınlaşıyor

Bugüne kadar dünya çapından birçok spor kulübü, kendi kripto parasını çıkardı. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray da bunlar arasında. Sarı-kırmızılı kulüp, Blockchain şirketi Chiliz ile iş birliği yaparak Galatasaray Fan Token (GAL) adında bir kripto para oluşturdu. GAL, bugün alım satım Chiliz.net üzerinde işlem görüyor ve bir yatırım aracı olarak da tercih ediliyor. GAL sahibi olan Galatasaraylılar, kulüplerin bazı kararlarında oy hakkı elde edebiliyor ve çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

Şu anda Galatasaray’da olduğu gibi Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, Roma, Atletico Madrid, Barcelona ve Independiente’nin yine Chiliz iş birliğiyle çıkarılan token’ları bulunuyor.

Kaynak: Uzmancoin