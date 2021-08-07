Fenerbahçe ’de ligin başlamasına 1 hafta kala iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Serdar Aziz ve Jose Sosa, bir süredir takımdan ayrıydı. İki futbolcu, sağlık heyetinin hazırladığı özel programı uygulayarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak Serdar ve Sosa’nın, ligin ilk haftasında 15 Ağustos’ta Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmaya yetişmeleri zor görünüyor.







