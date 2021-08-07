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Fenerbahçe'ye kötü haber! Sosa ve Serdar Aziz yetişmiyor

Fenerbahçe’de ligin başlamasına 1 hafta kala iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Serdar Aziz ve Sosa’nın, ligin ilk haftasında 15 Ağustos’ta Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmaya yetişmeleri zor görünüyor.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Sosa ve Serdar Aziz yetişmiyor

Fenerbahçe ’de ligin başlamasına 1 hafta kala iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Serdar Aziz ve Jose Sosa, bir süredir takımdan ayrıydı. İki futbolcu, sağlık heyetinin hazırladığı özel programı uygulayarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak Serdar ve Sosa’nın, ligin ilk haftasında 15 Ağustos’ta Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmaya yetişmeleri zor görünüyor.


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