Fenerbahçe ’de sakatlıkları bulunan oyuncular teknik heyetin kararıyla yalnızca beş gün sürecek Antalya kampına götürülmedi.

ARDA GÜLER GELİŞMESİ

Antrenmanda dizine darbe alan genç yıldız Arda Güler de iki hafta daha takımdan uzak kalacak. Bireysel çalışmalar gerçekleştiren Arda’nın Trabzonspor maçının kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor.









Kasığında 2. derece gerilme tespit edilen Alioski’nin Trabzonspor maçına yetişmesi şüpheli. Tedavisine başlanan Makedon sol bekin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SAKAT DÖNDÜ

Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösteren Enner Valencia ise sakat döndü. Dizindeki sakatlığına rağmen ülke milli takımıyla son maça çıkan başarılı futbolcu iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Valencia’nın Dünya Kupası ardından Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak zorlu maça yetişebileceği öğrenildi.

YOĞUN TEDAVİ

Belinde ağrıları bulunan kaptan Altay Bayındır’a yoğun tedavi uygulanıyor. İstanbul’da bireysel program uygulayan milli kalecinin, Trabzonspor’a karşı kaledeki yerini alabileceği ifade edildi.

SEZONU KAPATABİLİR

Skorer'de yer alan habere göre, Süper Lig ’de liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takımda durumu en ciddi olan isim Joao Pedro. Şu anda koltuk değnekleriyle yürüyebilen Brezilyalı golcünün sezonu kapatma ihtimali bile bulunuyor.

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileği ve dizinden ciddi biçimde sakatlanan deneyimli oyuncunun durumu yoğun ödemden dolayı tam olarak tespit edilemedi. Karşılaşmada ayak bileği 90 derece dönen futbolcunun en erken üç ay içinde takıma katılması bekleniyor.







