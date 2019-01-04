Fenerbahçe'ye kötü haber! Monaco'dan Fabregas'a servet

Chelsea’den bedelsiz olarak ayrılacağı konuşulan Cesc Fabregas’a, Monaco’nun servet önerdiği ortaya çıktı. Fransız ekibi, 31 yaşındaki yıldıza 10 milyon Euro imza parası da dahil olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif etti.

04 Ocak 2019, Cuma 06:07
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Monaco'dan Fabregas'a servet

Sarı-Lacivertliler’in hayalini kurduğu dünyaca ünlü futbolcu Cesc Fabregas konusunda son birkaç gündür flaş gelişmeler yaşanmıştı. Chelsea’den bonservisini alarak bedelsiz şekilde ayrılacağı konuşulan Fabregas’a, Sarı-Lacivertliler’in talip olmasının ardından İspanyol yıldız adeta kıymete binmişti. Fabregas için tüm imkanlarını seferbek etmekte kararlı olan Kanarya’da yönetim, tam bütçe oluşturma çabalarına girerken, İngiliz basını Manchester City’nin de yıldız oyuncuyu istediğini yazmıştı. Son olarak devreye Fransız temsilcisi Monaco girdi.

Henry çalıştırıyor...

Teknik direktörlüğünü Fabregas’la, Arsenal’de beraber oynayan Thierry Henry’nin yaptığı Kırmızı- Beyazlılar’ın, 10 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşmeyle 31 yaşındaki oyuncuya teklifini yaptığı ortaya çıktı. Hatta Fabregas’ın, Chelsea’nin yarın İngiltere Lig Kupası’nda Nottingham Forest’la evinde oynayacağı maçta son kez Maviler’in formasını giyeceği bildirildi.

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