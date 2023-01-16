Süper Lig 'in bu sezon en golcü takımı olan Fenerbahçe 'de zirve yarışının yanı sıra bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Her ne kadar golcü bir takım kimliğinde de olsa Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus, Joao Pedro'nun da sakatlığını düşünerek hücum bölgesine bir takviye yapılmasını isteyebileceği gündeme geldi.

Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemi için girişimlere başladı. Son olarak ABD'de, MLS'in takibe alındığı, santrfor takviyesi için harekete geçildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde El Observador'un iddiasına göre Fenerbahçe, MLS'te Chicago forması giyen Jhon Duran ile ilgileniyor. Koç yönetimi 19 yaşındaki oyuncuya teklifte bulundu. Teklifin detayları hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi. Jhon Duran'ın taliplerinin ise çok fazla olduğu kaydedildi. Haberde, oyuncunun sadece Fenerbahçe'den teklif almadığı ifade edildi. 19 yaşındaki golcünün önünde Brentford, Fulham, Aston Villa ve Benfica'dan gelen transfer tekliflerinin bulunduğu belirtilmişti.





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DURAN'IN KARİYERİ

13 Aralık 2003 doğumlu Jhon Duran, Kolombiya'nın Envigado takımında futbola başladı. Bu kulüpte profesyonel olan ve A takımda forma şansı bulan genç oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında ABD'ye gitti. Duran, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekiplerinden Chicago'ya imza attı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan genç golcü için devreye girdi. İngiliz kulübü transferi bitirdiğini resmi internet sitesinden açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa, 19 yaşındaki forvet Jhon Durán'ın transferi için Chicago Fire ile anlaşmaya vardı. Anlaşma oyuncun sağlık kontrolleri ve çalışma izinlerinin alınmasından sonra tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Resmi internet sitesinden anlaşmanın detaylarına yer verilmezken, İngiliz basınına göre transferin 19 milyon Dolar + 10 milyon Euro da bonuslar şeklinde bittiği yönünde.







