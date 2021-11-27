UEFA, kulüpler bazındaki turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin yanına bu sezon bir yenisini daha eklemişti: Konferans Ligi... Bu turnuvayla birlikte formatlar değişti. Avrupa Ligi’nde grup 3.’sü olan takımlar Avrupa’ya veda etmek yerine Konferans Ligi’nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe ’nin de bu sezonki yeni adresi burası oldu.

Play-Off turu oynayacak olan Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Son maçlar öncesinde henüz hangi takımların ikinci olacağı tam olarak netleşmedi. Ancak Jose Mourinho’nun Roma’sı, Antonio Conte’nin Tottenham’ı, İsviçre devi Basel ve Çekya’nın başarılı ekiplerinden Slavia Prag’ın ikinci bitirip Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerinden biri olma ihtimalleri var.

Grupta son maçlar 9 Aralık’ta oynanacak. Sarı-Lacivertliler’in rakibi 13 Aralık’taki kura çekiminde belli olacak. Fenerbahçe, Play-Off turu maçlarına ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde çıkacak.