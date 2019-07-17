Fenerbahçeli taraftarların takımda görmeyi sabırsızlıkla beklediği Aleksandar Kolarov konusunda Roma’dan müjdeli bir haber geldi. Sarı- Lacivertli ekip, Sırp sol bekle anlaşma sağlamasına rağmen kulübüyle bir türlü orta yolu bulamamıştı.

‘2 stoperimiz kaldı’

İtalyan ekibinin sportif direktörü Gianluca Petrachi, sonunda yeşil ışık yaktı. Dün açıklamalarda bulunan Petrachi, “Manolas ve Marcano’yu kaybettik. Stoperde sadece Juan Jesus ve Fazio kaldı. Bu nedenle ilk olarak defansı güçlendirmemiz gerek. 1 ya da 2 stoper alacağız. Şu anda teknik direktör Fonseca, zorunluluktan Aleksandar Kolarov’u burada oynatıyor ama gerçek bölgesinin o olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

15 gün süre

Gianluca Petrachi, gerekli transferleri yaptıktan sonra ayrılacak oyuncular konusunda harekete geçeceklerini söyledi. Petrachi, gitmek isteyen futbolculara, 15 günlük tesislerdeki ilk etap çalışmaların ardından gerekli kolaylığı sağlayacaklarını belirtti. Roma Sportif Direktörü’nün bu sözleri sonrası, Kolarov’un Fenerbahçe’ye transferi konusunda önemli bir engel daha büyük ölçüde aşılmış oldu.

2 saat sonra ilk stoper geldi!

Gianluca Petrachi’nin sabah saatlerinde yaptığı açıklamaların ardından Roma, savunmaya ilk takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Atalanta forması giyen Gianluca Mancini’yi 25 milyon Euro’ya kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra imzayı atacağı kaydedildi. İtalyan basını, Roma’nın Tottenham’dan ayrılma isteyen Belçikalı stoper Toby Alderweireld için de girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.