Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray 'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 'de zirve yarışındaki dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması adına ara transfer döneminin verimli şekilde geçirilmesi planlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de önemli konu başlıklarından biri de kaleci transferi...









Jorge Jesus istedi

Fenerbahçe’nin 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapması beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Jorge Jesus, her ne kadar sürekli destek çıksa da Altay Bayındır’ın genel performansından memnun değil. Bu nedenle teknik direktör Jorge Jesus’un tecrübeli bir kaleci talebinde bulunduğu belirtiliyor.





Talebe yeşil ışık

Altay Bayındır’ın bu sezon performansında yaşanan ciddi düşüş, bir anda kaleci transferini gündeme getirdi.

Jorge Jesus’un bu konuda ısrarcı olduğu, yönetimin de Galatasaray derbisinin ardından Portekizli hocanın bu talebine yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Hedef, tecrübeli bir kaleciyi sezon sonuna kadar kiralamak.

Altay’a hemen sözleşme

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır’dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay’ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak.

Handanovic ve Begovic listede

Fenerbahçe, kaleci transferinde ilk adayını belirlemiş durumda. Andre Onana transferi sonrası Inter’de eldivenleri kaybeden Samir Handanovic ile Everton’da şans bulamayan Asmir Begovic’in de diğer adaylar olduğu kaydedildi.

Bu ikili için de teklif yapılması halinde, sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak.





İlk aday belli

Sarı-Lacivertliler, PSG'nin tecrübeli kalecisi için harekete geçti. Fransız ekibinin stratejik danışmanı olan Luiz Campos ile önümüzdeki günlerde ilk görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Hedef, Keylor Navas'ı sezon sonuna kadar kiralamak.

1 numaralı aday Keylor Navas... Kosta Rikalı file bekçisi PSG’de Donnarumma’nın arkasında yedek bekliyor. 36 yaşındaki kaleci bu sezon sadece Fransa Kupası’ndaki bir maçta eldivenleri giydi. Yönetim, Navas için kolları sıvadı.

Geçen sezon Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın danışmanlığını yapan, şu anda ise stratejik danışman olarak PSG’de futbolun patronu olan Luis Campos ile önümüzdeki günlerde ilk görüşmenin gerçekleştirileceği kaydedildi. Fransız ekibinin, kiralama teklifine yeşil ışık yakması halinde, Jorge Jesus’un da Keylor Navas’ı araması muhtemel.





SÜRPRİZ ÖNERİ: SERGİO RİCO

Öte yandan PSG’nin, kadroda düşünmediği 3. kaleci konumundaki Sergio Rico’yu da Fenerbahçe’ye önereceği iddia edildi.

Daha önce Sevilla ve Fulham formaları giyen 29 yaşındaki file bekçisi, 2020’de 6 milyon Euro’ya PSG’ye transfer olsa da sadece 24 resmi maçta görev yaptı. Rico geçen sezonu ise Mallorca’da kiralık olarak geçirdi.