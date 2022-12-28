Süper Lig ’de yaşadığı üst üste iki yenilginin ardından Kadıköy’de Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe ’yi taraftarı yalnız bırakmadı. 12. adam tribündeki yerini aldı. Hafta içi olmasına karşın Ülker Stadı’nda 33 bin taraftar vardı. Maçta önce satışa çıkarılan 44 bin biletin tamamı da satılmıştı. Müsabakadan saatler önce stattaki yerini alan taraftarlar takımı maça kadar tezahüratlarla ateşledi. Maç esnasında bir an bile susmadan Kadıköy’ü inleten futbolseverler, 90 dakika sonunda da galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.





Derbi öncesi mesaj

Galatasaray ’la oynanacak olan derbi öncesindeki iç sahadaki son maç olanHatayspor karşısında taraftarların gündeminde de dev müsabaka vardı. Fenerbahçeli futbolseverler, uzun süreler boyunca Galatasaray’a yönelik tezahüratlarda bulundu.

Cumhuriyetin kızlarından plaket

Fenerbahçe dün maç öncesinde yine önemli bir sosyal sorumluluk organizasyonu gerçekleştirdi. Jorge Jesus ve futbolcuların katkılarıyla 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenen Sarı-Lacivertliler’e dün özel bir ziyaret vardı. Minik kız öğrenciler maç öncesinde katkılarından dolayı Jesus ve Altay Bayındır’a plaket verdiler.

Gecenin jokeri Arao

Jorge Jesus, Hatayspor karşısında orta sahayı Willian Arao’ya emanet etti. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu özel olarak görevlendirdi. Top Fenerbahçe’deyken savunmayı 3’leyen, oyun kurulumunu üstlenen Arao, top rakipteyken ise orta sahada bir dinamo gibi çalıştı. Hücuma da katkı veren başarılı futbolcu kritik galibiyetin gizli kahramanlarından biriydi.







