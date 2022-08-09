UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 'ye yeni transfer Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle, Sarı-Lacivertli ekibin Slovacko ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen tecrübeli futbolcu bugün saha çalışmalarına başladı. Edinilen bilgilere göre Pedro'nun Slovacko maçının ardından takıma katılması bekleniyor.

Neler yaşandı?

Fenerbahçe, Galatasaray ile girdiği transfer mücadelesinin ardından Joao Pedro'yu 4.6 milyon Euro bonservisle Cagliari'den kadrosuna katmış ancak tecrübeli futbolcu resmi bir mücadelede forma giyemeden üst adalesinde sakatlanmıştı. Sarı-Lacivertli ekip 29 Temmuz'da yaptığı açıklama ile Joao Pedro'da üst adale yırtığı meydana geldiği ve tedavisine başlandığını duyurmuştu.

Pedro sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Slovacko ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.

Mert Hakan Yandaş çalışmalara başladı

Sarı-Lacivertlilerde Avusturya kampında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Slovacko maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan tecrübeli stoper Serdar Aziz’in tedavisine ise devam edildi.

Sarı-Lacivertli ekip, 10 Ağustos Çarşamba günü yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.



