Fenerbahçe 'nin sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, Süper Lig 'e verilen Dünya Kupası arasında İspanya LaLiga takımlarından Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasında bileğine aldığı darbe sonrasında sakatlanmış ve yapılan MR kontrolleri sonrasında sakatlığı yönünde kulüpten şu açıklama yapılmıştı:

"Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro’nun MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."





PERFORMANSIYLA TARTIŞILIYORDU

Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi ve Süper Lig 'de ilk 2 haftada üst adale yırtığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli golcü, daha sonraki haftalarda forma şansı bulsa da Jorge Jesus ve sarı lacivertli taraftarların beklentilerinden uzak bir performans sergiledi.

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk günlerde de antrenmanda sakatlanan ve 1 ay takımdan uzak kalan Pedro, daha sonra bir türlü sakatlığın etkisini atlatamayarak form tutamadı, sadece 2 gol bulabildi.





İŞLER TERS GİTTİ

Dünya Kupası arasında arayı kapamayı amaçlayan 30 yaşındaki yıldız, Vallecano maçında bu kez başka bir şanssızlıkla yıkıldı. Kariyeri boyunca hiç bu kadar arka arkaya sakatlık yaşamayan, yalnızca 2016-17 sezonunda Cagliari’de 15 maç kaçıran Pedro’nun, Fenerbahçe’de işleri hep ters gitti.

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Kariyerinin en büyük transferini yaparak sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen Pedro, İtalya’da Cagliari’de 8 yıl boyunca istikrarıyla öne çıkan bir isimdi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Rayo Vollecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro’nun son durumu da yüzleri güldürdü. Ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu konservatif tedaviyle 2,5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma dönecek.