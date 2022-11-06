UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 geçip grubu 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puan toplayarak namağlup ve lider bitiren Fenerbahçe lige döndü. Süper Lig 'de 1 maç eksiği olmasına rağmen 26 puanla lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler'e sakatlığı bulunan yıldız futbolculardan kötü haber geldi.

Jesus: Artık lige odaklanın

Sarı-Lacivertliler'in hocası Jorge Jesus, Sivasspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Jesus'un, "Artık Avrupa Ligi maçları geride kaldı. Lider olarak gruptan çıkmak bizim adımıza çok önemli bir başarı. Şimdi Mart ayına kadar sadece Türkiye'deki maçlarımıza odaklanma vakti. Bizim öncelikli hedefimiz, Süper Lig şampiyonluğu. Sivasspor , ligin en iyi ekipleri arasında ve yükselen bir performansı var. Evimizde taraftarımızın desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyalım ve 3 puanı alarak yolumuza devam edelim. Başarılı performansımızı sürdürelim, avantajımızı koruyalım" dediği bildirildi.

Sivas sorun çıkartıyor

Süper Lig'de 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan ve son iki maçından da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, Konferans Ligi'nde ise grubundan lider olarak Son 16 biletini kaptı.

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe 'ye karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 43 maçta 11 galibiyet sevinci yaşarken, Yiğido son dönemde güçlü rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda... Sivas, Fener'e ligde en son 15 Mart 2019'da kaybederken, daha sonraki 6 mücadeleden 3 beraberlik ve 3 galibiyetle ayrıldı. Hatta Çalımbay'ın öğrencileri, 2020-21 sezonunun bitimine 2 hafta kala Kadıköy'de Kanarya'yı 2-1 yenerek, rakibini adeta şampiyonluktan etmişti.

Forvette bu kez Joao Pedro

Teknik direktör Jorge Jesus'un, her zaman olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da bir önceki Dinamo Kiev deplasmanında oynattığı ilk 11'den farklı bir takım sahaya sürmesi bekleniyor. Osayi-Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nun sağ beke geçmesi, sol bekte Alioski'nin oynayacağı öğrenildi. Orta alanda ya Crespo ya da Arao'dan birinin yedeğe çekilip, İsmail Yüksek'in bu bölgede forma giymesi planlanıyor. Kiev maçının kahramanlarından Arda Güler'in, Batshuayi ile birlikte hamle oyuncusu olması bekleniyor. Hücum hattında İrfan Can Kahveci ve Valencia ile beraber Joao Pedro'nun onbirde olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Mert Hakan ve Rossi sevinci yaşanırken Avrupa maçında sakatlanan Lincoln ise ne zaman döneceği belli oldu. Detaylar...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'nin son durumu hakkında yüzleri güldüren haber geldi. Sarı-Lacivertlilerde ayrıca Dinamo Kiev maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln'ün ise son durumu belli oldu. Detaylar...

Geri döndüler

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın bireysel çalışmalara başlaması sonrası yüzler gülmeye başladı. Sarı-Lacivertlilerde Diego Rossi ise sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu gol e skor katkısı sağlayamadı. Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev alan Yandaş, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi elemelerinde 1 karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, 1 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Diego Rossi, bu sezon Süoer Lig'de 10 karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı oyuncu 3 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Rossi, 2 asist yaptı.Avrupa Ligi elemelerinde ise 4 karşılaşmada 3 asist yaparken Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ise 2 karşılaşmada görev aldı.

Lincoln ne zaman sahalara dönecek?

Dinamo Kiev maçında arka adalesinde ağrı hisseden Lincoln Henrique’nin ise yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken. Luan Peres,Gustavo Henrique ve kaleci İrfan Can'ın tedavileri ise sürdüğü yazıldı.