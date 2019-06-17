Roma’nın başına geçen Fonseca, sol bek için Shakhtar’dan öğrencisi İsmaily’yi istedi. İtalyan ekibi, Sambacı’nın transferi için çalışmalara başladı ve önemli yol kat etti. Sarı-Kırmızılılar, İsmaily’ye imza attırdıktan sonra Kolarov’un gidişine onay verecek. 33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayalan Fenerbahçe, Roma’yla da orta yolu bulup transferde bombayı patlatmaya hazır!

Simon Kjaer heyecanı

İspanyol basınında çıkan bir haber, Fenerbahçeli taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. Başta Marca olmak üzere birçok basın kuruluşunda yer alan habere göre Sevilla Teknik Direktörü Lopetegui’nin gözden çıkarttığı Simon Kjaer, Sarı-Lacivertliler’e dönebilir. Yönetim, yaklaşık 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki stoperi ilk etapta kiralık olarak kadroya katmaya çalışacak. Kulüplerin anlaşması halinde, Kjaer’in Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Mariano’nun forması Hazard’a

Real Madrid’e transfer olan Belçikalı süperstar, Modric’in kendisine 10 numarayı vermeyi kabul etmediğini söylemişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Mariano Diaz’ın 7 numaralı forması, Eden Hazard’a verilecek. Bu gelişme, Mariano’nun İspanyol devi tarafından tamamen gözden çıkartıldığı şeklinde yorumlandı.



