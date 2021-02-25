Dün iki oyuncu da bir kez daha kontrolden geçti. Yapılan muayenede, sakatlığının tamamen geçtiği görülen İrfan Can, takıma katıldı. Milli yıldız, idmanın ilk bölümünde arkadaşlarıyla çalıştı. Başarılı orta saha oyuncusunun bugünden itibaren antrenmanların tamamında takımla birlikte olması bekleniyor. Dönüşü dört gözle beklenen Luiz Gustavo’nun çekilen MR’ında, dizinde önemli ölçüde iyileşme tespit edildi. Ancak Sambacı’nın sakatlığının tam olarak düzelmediği, oynamasının daha ciddi bir soruna yol açabileceği belirlendi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bir süre daha özel program dahilinde çalışacağı ve Trabzonspor maçında görev yapmasının çok zor olduğu öğrenildi.



