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Fenerbahçe'ye İrfan Can'dan iyi Luiz Gustavo'dan kötü haber

Sarı-Lacivertliler’de Dimitris Pelkas’ın sahalara dönmesinin ardından gözler İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo’ya çevrilmişti.

25 Şubat 2021, Perşembe 01:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye İrfan Can'dan iyi Luiz Gustavo'dan kötü haber

Dün iki oyuncu da bir kez daha kontrolden geçti. Yapılan muayenede, sakatlığının tamamen geçtiği görülen İrfan Can, takıma katıldı. Milli yıldız, idmanın ilk bölümünde arkadaşlarıyla çalıştı. Başarılı orta saha oyuncusunun bugünden itibaren antrenmanların tamamında takımla birlikte olması bekleniyor. Dönüşü dört gözle beklenen Luiz Gustavo’nun çekilen MR’ında, dizinde önemli ölçüde iyileşme tespit edildi. Ancak Sambacı’nın sakatlığının tam olarak düzelmediği, oynamasının daha ciddi bir soruna yol açabileceği belirlendi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bir süre daha özel program dahilinde çalışacağı ve Trabzonspor maçında görev yapmasının çok zor olduğu öğrenildi. 


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