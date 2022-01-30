Süper Lig ’e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe , çalışmalarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın basın açık olan son bölümünde ise futbolcular koordinasyon çalışması yaptı ve taktik antrenmanına geçti.

Sarı-lacivertlilerde Gustavo antrenmanda yer almazken Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Öte yandan İrfan Can Kahveci çalışmaların tamamında takımla birlikte çalıştı.

İHA